СК РФ: Отравление слойками со ртутью в Москве подстроено одним из пострадавших Шприц со ртутью. Обложка © Telegram / Следком Отравление слойками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство – мужчина добавил ядовитый металл в выпечку знакомого из-за конфликта, связанного с девушкой.