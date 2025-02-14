СК РФ: Отравление слойками со ртутью в Москве подстроено одним из пострадавших Шприц со ртутью. Обложка © Telegram / Следком Отравление слойками со ртутью в Москве оказалось покушением на убийство – мужчина добавил ядовитый металл в выпечку знакомого из-за конфликта, связанного с девушкой.
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