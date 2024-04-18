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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Мы уходим из Арцаха, которого больше нет

Мы уходим из Арцаха, которого больше нет

Российские войска из состава миротворческого континента выводятся из Нагорного Карабаха. Официальное заявление.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
ну армяне ничем не отличаются от азеров, взорванные мечети, убитые люди. Там накал обоюдный, при этом обе нации торговцы))
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16 час.
Балу -
Армяне очень хотели, чтобы за Арцах воевали русские, а они в это время торговали бы шаурмой и чебуреками и глубокомысленно рассуждали о необходимости защиты родины...
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7 час.
EV
Evgeni Velesik
Их надо вернуть в Россию, порядок наводить!
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5 час.

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