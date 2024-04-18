Мы уходим из Арцаха, которого больше нет

ну армяне ничем не отличаются от азеров, взорванные мечети, убитые люди. Там накал обоюдный, при этом обе нации торговцы))

Балу -

Армяне очень хотели, чтобы за Арцах воевали русские, а они в это время торговали бы шаурмой и чебуреками и глубокомысленно рассуждали о необходимости защиты родины...