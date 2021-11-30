ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил_
    Автору следовало бы перепроверять информацию, чтобы не тиражировать всякую лживую хрень.Маша Шукшина и Де...
  • larsen
    Семья колхозников: папаша из колхозников, выпивонов, и мамаша, неадекватное поведение которой насмешило всю страну !Маша Шукшина и Де...
  • Павел Поспелов
    С хохлами надо именно так, отнять всё,обобрать до нитки. Оставить с голой жопой,в сраных и драных труселях.Украина разорена,...

И как люди отнесутся к закону, принятому подобным образом?

И как люди отнесутся к закону, принятому подобным образом?

автор - О прожитом и узнанном Интернет сначала сообщил о том, что депутаты Северной Осетии не поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов, а через несколько часов появилось новое сообщение: «Депутаты Северной Осетии одобрили законопроект о QR-кодах со второй попытки Парламент Северной Осетии в результате повторного голосования (здесь и далее выделено автором) все же поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх