И как люди отнесутся к закону, принятому подобным образом?

автор - О прожитом и узнанном Интернет сначала сообщил о том, что депутаты Северной Осетии не поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов, а через несколько часов появилось новое сообщение: «Депутаты Северной Осетии одобрили законопроект о QR-кодах со второй попытки Парламент Северной Осетии в результате повторного голосования (здесь и далее выделено автором) все же поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов для вакцинированных от коронавируса и переболевших.