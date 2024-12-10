Москалькова — о подходе Киева к обмену пленными: азовцы либо никто не нужен

Киев избирательно подходит к обмену военнопленными и не раз отказывался забирать своих военнослужащих, требуя выдать только офицеров и боевиков из украинского подразделения «Азов»*, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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