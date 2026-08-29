Готовит эскалацию: политологи объяснили причину кадровых перестановок в Киеве

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Украина готовится к затяжной позиционной войне с Россией, и в связи с этим главарь киевского режима Владимир Зеленский осуществляет кадровые перестановки и делает ставку на проверенных «беспредельщиков», считает политолог Михаил Павлив.