Готовит эскалацию: политологи объяснили причину кадровых перестановок в Киеве

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Украина готовится к затяжной позиционной войне с Россией, и в связи с этим главарь киевского режима Владимир Зеленский осуществляет кадровые перестановки и делает ставку на проверенных «беспредельщиков», считает политолог Михаил Павлив.
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