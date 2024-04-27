Атака на Минск и 120 тысяч возле границы: Лукашенко заговорил о войне

Названы два варианта развития конфликта между Россией и Западом Ищенко назвал два варианта дальнейшего развития конфликта между РФ и Западом Политолог Ростислав Ищенко назвал два варианта дальнейшего развития событий в конфронтации между Россией и коллективным Западом. «Если Россия сможет Украине свернуть шею Украине в этом году, а США не удастся затолкать в войну с Россией в этом году Прибалтику, то при условии проигрыша Байденом президентских выборов в США и попытке переориентации Трампа на Китай, как главного противника, вполне возможно, что напряжение на границах с Россией будет поддерживаться, но боевые действия провоцироваться не будут», считает эксперт. В этом случае, отмечает политолог, Запад будет вести более аккуратную политику. Однако возможен и другой вариант. Этот вариант заключается в том, что США удастся спровоцировать боевые действий между Прибалтикой, Польшей и Россией. «Именно в этот вариант играет Байден и его окружение, и именно в этот же вариант играют прибалтийские элиты, которые понимают, что проигрыш Украины — это и их проигрыш тоже. Учитывая, что они натворили в своей внутренней политике, у них сразу же возникнут очень большие проблемы. Или им просто придется бежать из своих стран, или садиться в тюрьму. Поэтому война с Россией для них спасительный вариант. Даже если Прибалтика исчезает, то, во-первых, когда оно еще произойдет, а во-вторых, прибалтийские элиты начнут просто работать правительствами в изгнании», подытожил аналитик.

Юрий Ильинов

«Только один способ». Как и где Запад собирается спровоцировать «агрессию» России Политолог Ищенко: Польша усиленно готовится к войне с Россией Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал усиление вооруженных сил Польши, которая явно начала подготовку к войне с Россией. «Россию на войну с НАТО (с Прибалтикой и Польшей) можно спровоцировать только одним способом — блокированием доступа в Калининград. Блокада калининградского эксклава — это не только повод, но и необходимость для России прорывать блокаду. Поскольку морским путем ее прорвать невозможно (на Балтике господствует флот НАТО), то прорвать ее можно только по сухопутью. А сухопутье — это Сувалкский коридор — это Польша и Литва. Именно поэтому германские войска уже размещены в Литве, и именно поэтому Польша предлагает Берлину это сделать и на польской территории. Так что Польша тоже готовится к войне и даже эффективнее, чем прибалты», говорит политолог. Ищенко подчеркивает, что Польша вряд ли хочет сама воевать с Россией, но, если в войну вступят прибалты, Польша окажется автоматическим ее участником. По словам эксперта, поляки это понимают и поэтому готовятся к войне. «Судя по темпам подготовки, они предполагают, что война может начаться в ближайшие годы. Может в следующем году, а может через год. Американцы бы были готовы начать её и в этом году, но потенциальные участники еще не готовы, а сами американцы воевать точно не собираются. Поэтому они и заманивают на территорию Польши тех же немцев, чтобы в итоге оказалось больше втянуто в войну с Россией стран НАТО», заключил эксперт.