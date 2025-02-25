Тест-пятиминутка: проверьте, насколько гибкое у вас мышление

С помощью таких тестов, например, можно протестировать способность человека к рефреймингу — умению смотреть на привычные вещи под новым углом, переосмысливать ситуации и находить в них неожиданные смыслы.
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