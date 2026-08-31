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Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье

Тяжелые бои под Ореховом: ВСУ безуспешно пытаются удержать фронт на Запорожье

Под Ореховом развернулись встречные бои — ВС РФ продвигаются, сжимая кольцо, а ВСУ пытаются контратаковать, пытаясь не допустить окружения.

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