Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула

Он также исчез с раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы города Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева уволили с поста, пишет "Толк" со ссылкой на источник.
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