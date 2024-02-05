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Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула

Шеломенцева уволили с поста вице-мэра Барнаула

Он также исчез с раздела сайта мэрии, где указаны фамилии заместителей главы города Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева уволили с поста, пишет "Толк" со ссылкой на источник.

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