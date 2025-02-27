Определился лидер мирового авторынка

Китай стал мировым лидером по продажам автомобилей По итогам января 2025 года продажи легковых и легких коммерческих машин в мире составили 6,8 млн единиц, что почти на 2% больше, чем в том же месяце 2024 года.
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