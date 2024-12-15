Фигурант дела о хищении имущества МО два года участвовал в следствии

Экс-глава управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, являющийся фигурантом дела о хищении имущества Минобороны РФ, в течение двух лет участвовал в следственных действиях, передает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.