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Из аэропорта Берлина экстренно вывели людей

Из аэропорта Берлина экстренно вывели людей

По предварительным данным, пассажиров попросили покинуть здание. Виной всему женщина, которая заявила, что она перевозит опасное вещество.

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