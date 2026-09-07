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ИА Регнум

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Регулярные удары ВС России не позволяют украинской логистике работать

Регулярные удары ВС России не позволяют украинской логистике работать

Регулярные удары российских войск нарушают работу украинской логистики. Число складов, выведенных из строя, увеличивается ежедневно.

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