ACS ES&T Water: нананопластик доставляет в организм свинец и кадмий

Американские ученые из Технологического института Нью-Джерси обнаружили, что микроскопические пластиковые частицы не только накапливаются в организме человека, но и служат транспортом для опасных тяжелых металлов.
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