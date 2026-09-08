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Cronos подтверждает, что $9,2 млн. исчезли до отката эксплойта Tectonic

Cronos подтверждает, что $9,2 млн. исчезли до отката эксплойта Tectonic

Блокчейн первого уровня Cronos заявил, что $9,19 млн. покинули сеть до того, как валидаторы остановили ее во время эксплойта Tectonic В отчете Cronos сообщил, что манипулирование стоимостью залогового обеспечения привело к заимствованию около $120,4 млн.

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