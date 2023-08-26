Сказка для двоих

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Я - малозарабатывающий мужчина. И мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести с

Я - малозарабатывающий мужчина. И мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести с

Привет, Морена. Я - малозарабатывающий мужчина. Представитель тех самых «тридцатипятитысячников», о которых в последнее время все пишут.

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ВМ
Владимир Минаков
&quot; у вас не будет семьи и детей. &quot;                                                                          &quot; ...смешались в кучу кони, люди...&quot;  и понятия, что это не всегда одно и тоже... Можно иметь семью и не иметь детей, можно иметь детей, не имея семьи...Но даже безмозглая муха оставляет потомство, свой генетический код для будущего...  Если не импотент, то будут женщины - и разведёнки, истосковавшиеся по ласке, и свободные дамы, не желающие себя обременять семейными заботами... Да разные обстоятельства, главное - не всегда  деньги, а общение, умение выслушать собеседницу, возможно, в чём-то оказать помощь ( ремонт, перенести вещи,  в сексуальном плане). А сидеть и ныть, размазывая сопли - удел душевных инвалидов...
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