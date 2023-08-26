Я - малозарабатывающий мужчина. И мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести с

ВМ

Владимир Минаков

" у вас не будет семьи и детей. " " ...смешались в кучу кони, люди..." и понятия, что это не всегда одно и тоже... Можно иметь семью и не иметь детей, можно иметь детей, не имея семьи...Но даже безмозглая муха оставляет потомство, свой генетический код для будущего... Если не импотент, то будут женщины - и разведёнки, истосковавшиеся по ласке, и свободные дамы, не желающие себя обременять семейными заботами... Да разные обстоятельства, главное - не всегда деньги, а общение, умение выслушать собеседницу, возможно, в чём-то оказать помощь ( ремонт, перенести вещи, в сексуальном плане). А сидеть и ныть, размазывая сопли - удел душевных инвалидов...