Сказка для двоих

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Я малозарабатывающий мужчина. Мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести семью

Я малозарабатывающий мужчина. Мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести семью

Привет, Морена. Я - малозарабатывающий мужчина. Представитель тех самых «тридцатипятитысячников», о которых в последнее время все пишут.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot; у вас не будет семьи и детей. &quot;                                                                          &quot; ...смешались в кучу кони, люди...&quot;  и понятия, что это не всегда одно и тоже... Можно иметь семью и не иметь детей, можно иметь детей, не имея семьи...Но даже безмозглая муха оставляет потомство, свой генетический код для будущего...  Если не импотент, то будут женщины - и разведёнки, истосковавшиеся по ласке, и свободные дамы, не желающие себя обременять семейными заботами... Да разные обстоятельства, главное - не всегда  деньги, а общение, умение выслушать собеседницу, возможно, в чём-то оказать помощь ( ремонт, перенести вещи,  в сексуальном плане). А сидеть и ныть, размазывая сопли - удел душевных инвалидов...
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1 н.
ВА
Владимир Акулов
У  человека  скрытая  паранойя ,  мания  величия...  Он  хотел бы  быть  богатеем.... И  оценивает  сам  себя  по  очень  высокой  мерке,  по  мерке  богатых...На  которую  не  тянет... Он  считает  ,  что  жить  и  плодиться  имеют  право  только  богатеи...То  есть  человек  настолько  любит  деньги  и  богатство  ...Что  считает  ,  будто  жизнь  совсем  не  имеет  смысла  ,  если  у  тебя  малая  зарплата...И  детей  рожать  *не  моги  *  ,  если  мало  получаешь  !  На  самом  деле  , нормальный  человек  ,  который  реально  оценивает  себя  ...  У  которого  самооценка  не  привязана  к  *миллиардерам*...Должен  жить  ,  рожать  детей  в  любой  ситуации... Даже  если  ты  не  богатый  !  Это  -  как  на  войне  : воюешь  тем  ,  что  есть...Не  сдаешься  !  Иначе  любой  солдат не  защищал  бы  свою  Родину  ,  свой  дом  и  детей  ,  говоря  : у  меня  мало  оружия  ...Я  сдаюсь !..  Я отказываюсь  сражаться  ...Каждый  должен  стараться  жить  в  любой    ситуации  и  рожать  детей...Чтобы  продлить  свои  гены  в  вечность...А  деньги  ?  Всегда  можно  заработать хотя  бы  на  скромное  благополучие...
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1 н.

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