Я малозарабатывающий мужчина. Мне непонятно зачем мужчины с маленьким заработком хотят завести семью

" у вас не будет семьи и детей. " " ...смешались в кучу кони, люди..." и понятия, что это не всегда одно и тоже... Можно иметь семью и не иметь детей, можно иметь детей, не имея семьи...Но даже безмозглая муха оставляет потомство, свой генетический код для будущего... Если не импотент, то будут женщины - и разведёнки, истосковавшиеся по ласке, и свободные дамы, не желающие себя обременять семейными заботами... Да разные обстоятельства, главное - не всегда деньги, а общение, умение выслушать собеседницу, возможно, в чём-то оказать помощь ( ремонт, перенести вещи, в сексуальном плане). А сидеть и ныть, размазывая сопли - удел душевных инвалидов...

ВА

Владимир Акулов

У человека скрытая паранойя , мания величия... Он хотел бы быть богатеем.... И оценивает сам себя по очень высокой мерке, по мерке богатых...На которую не тянет... Он считает , что жить и плодиться имеют право только богатеи...То есть человек настолько любит деньги и богатство ...Что считает , будто жизнь совсем не имеет смысла , если у тебя малая зарплата...И детей рожать *не моги * , если мало получаешь ! На самом деле , нормальный человек , который реально оценивает себя ... У которого самооценка не привязана к *миллиардерам*...Должен жить , рожать детей в любой ситуации... Даже если ты не богатый ! Это - как на войне : воюешь тем , что есть...Не сдаешься ! Иначе любой солдат не защищал бы свою Родину , свой дом и детей , говоря : у меня мало оружия ...Я сдаюсь !.. Я отказываюсь сражаться ...Каждый должен стараться жить в любой ситуации и рожать детей...Чтобы продлить свои гены в вечность...А деньги ? Всегда можно заработать хотя бы на скромное благополучие...