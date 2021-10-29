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Госавтоинспекция Республики Крым информирует

Госавтоинспекция Республики Крым информирует

Госавтоинспекция Республики Крым информирует граждан о том, что в соответствии с пунктом 10-1.1. Указа Главы Республики Крым от 20 октября 2021 года № 261-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года №63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» прием граждан в отделениях МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с испоЧитайте полную новость на Crimea-news.

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