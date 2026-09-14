Единый день голосования 2026: какие выборы пройдут 20 сентября и в каких регионах

Основной день единого дня голосования в 2026 году — воскресенье, 20 сентября. Однако фактически страна будет голосовать три дня подряд: 18, 19 и 20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым