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Единый день голосования 2026: какие выборы пройдут 20 сентября и в каких регионах

Единый день голосования 2026: какие выборы пройдут 20 сентября и в каких регионах

Основной день единого дня голосования в 2026 году — воскресенье, 20 сентября. Однако фактически страна будет голосовать три дня подряд: 18, 19 и 20 сентября.

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