Роскачество сертифицировало 12 турфирм по ГОСТ в детском туризме

"Роскачество - туризм" выдало сертификаты 12 туроператорам по ГОСТ для детского туризма в крупных российских городах.
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