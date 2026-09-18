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Татар-информ

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Кадырова: ТНВ проведет 14-часовой телемарафон в день голосования

Кадырова: ТНВ проведет 14-часовой телемарафон в день голосования

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» ​ Телеканал ТНВ в воскресенье, 20 сентября, проведет 14-часовой телемарафон, посвященный выборам в Госдуму, сообщила на пресс-конференции заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Светлана Кадырова.

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