Британия пообещала выделить Украине $311 млн на закупку боеприпасов в 2025 году

Правительство Великобритании выделит Украине пакет помощи на 245 млн фунтов стерлингов (около $311 млн) на закупку крайне необходимых боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства снарядов на 2025 год.
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