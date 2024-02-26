В Омске оперативники пресекли деятельность регионального наркокурьера

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области при проведении оперативных мероприятий задержали 26-летнего омича по подозрению в незаконных операциях с запрещенными веществами.
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