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Всё о женщинах

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Почему женщины в СССР были с животиками?

Почему женщины в СССР были с животиками?

У одной острой на язычок блогерши увидела бурное обсуждение: почему женские фигуры со временем изменились? Почему на старых снимках времен СССР у женщин широкие талии и внушительные животы, а в современном мире чаще встретишь женщин с фигурой «груша» и тонкой талией? Блогерша рассматривает следующие причины: неправильное питание, отсутствие фитнеса, гинекологические болячки.

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Комментарии
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Samarium
Стало много жирных, обрюзгших, со свисающими грудями  и животами, жировыми складками и огромными задами МОЛОДЫХ женщин... которые еще и умудряются крайне безобразно одеваться....Вот это заметил....🥺
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9 час.
Генрих
Какую только хрень ни обнаружишь в сети про прошлое от  писюков, которые о нем судят только по фоткам. И женщин пузатых и мужиков с &quot;мозгом&quot; на животе было значительно меньше, чем сейчас...
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8 час.
лл
лина любимцева
ВСЕ НАОБОРОТ!! Во времена СССР женщины в основном были стройными и изящными. Это сейчас разъелись .....
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7 час.

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