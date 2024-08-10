Почему женщины в СССР были с животиками?

Стало много жирных, обрюзгших, со свисающими грудями и животами, жировыми складками и огромными задами МОЛОДЫХ женщин... которые еще и умудряются крайне безобразно одеваться....Вот это заметил....🥺

Генрих

Какую только хрень ни обнаружишь в сети про прошлое от писюков, которые о нем судят только по фоткам. И женщин пузатых и мужиков с "мозгом" на животе было значительно меньше, чем сейчас...