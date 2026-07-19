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Ларионов о финале ЧМ по футболу: «Билет на места у кромки поля стоит 52 тысячи долларов»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, сколько стоил билет на финал чемпионата мира по футболу-2026.

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