Русская весна
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Русская весна

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Алиев: в мире существуют только две сверхдержавы (ВИДЕО)

Алиев: в мире существуют только две сверхдержавы (ВИДЕО)

Президент Азербайджана Алиев заявил, что в мире существуют только две сверхдержавы. «За этот период произошли, можно сказать, два исторических события.

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