Российская ядерная торпеда «Посейдон» может создать цунами высотой 500 метров. Издание Yahoo News Japan назвало её настоящим «оружием Судного дня»

Издание Yahoo News Japan пишет, что российская ядерная торпеда «Посейдон», которая способна при взрыве обрушить на прибрежные города гигантское цунами, является настоящим «оружием Судного дня», которому Соединенным Штатам нечего противопоставить.
Издание Yahoo News Japan пишет, что российская ядерная торпеда «Посейдон», которая способна при взрыве обрушить на прибрежные города гигантское цунами, является настоящим «оружием Судного дня», которому Соединенным Штатам нечего противопоставить.
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