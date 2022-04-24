ФХБ попросила МХЛ принять в лигу «Шинник» из Бобруйска. Клуб должен предоставить документы до 29 апреля

Бобруйский «Шинник» должен предоставить документы для вступления в МХЛ до 29 апреля. Федерация хоккея Беларуси сообщила 21 апреля, что направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ.
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