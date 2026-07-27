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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Несколько команд «Ф-1» интересуются пилотом «Ф-3» Уго Угочукву (Racer)

Бывший юниор «Макларена» и пилот «Ф-3» Уго Угочукву привлек внимание сразу нескольких команд «Формулы-1», сообщает Racer.

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