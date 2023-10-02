В Киеве признали, что поставка американских танков Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте

Долгожданное для ВСУ прибытие американских танков уже не исправит провал общего контрнаступления.Американская газета Wall Street Journal написала статью о том, что затянувшаяся поставка 31 танка Abrams, которые на Украине когда-то считали супероружием, уже ничего не изменит, и в Киеве это прекрасно понимают.