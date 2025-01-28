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Росреестр объяснил, после какого срока могут изъять неосвоенный участок

Росреестр объяснил, после какого срока могут изъять неосвоенный участок

При нарушении трехлетнего срока освоения, участок не будет автоматически изыматься. Сначала владельцу дадут время, чтобы устранить нарушение После вступления в силу нового закона 1 марта 2025 года изъять земельный участок в случае его неосвоения смогут не раньше, чем через пять-семь лет.

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