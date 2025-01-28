Росреестр объяснил, после какого срока могут изъять неосвоенный участок

При нарушении трехлетнего срока освоения, участок не будет автоматически изыматься. Сначала владельцу дадут время, чтобы устранить нарушение После вступления в силу нового закона 1 марта 2025 года изъять земельный участок в случае его неосвоения смогут не раньше, чем через пять-семь лет.