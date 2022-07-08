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Порядка 200 беженцев из Донбасса устроились на работу в Хабаровском крае

Порядка 200 беженцев из Донбасса устроились на работу в Хабаровском крае

Из 605 донбасских беженцев трудоспособного возраста - четыре сотни. Работу нашли в Хабаровском крае порядка двух сотен.

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