tagilcity

220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Елизарова
    С дебилами договориться невозможно!Слуцкий выразил н...
  • Meerflieger
    Ипанутый хохолик под Христа закосил...Мужчина с деревян...
  • Boris Max
    Русские как Израиль поступает в Сирии, на территории Польши разбомбит всю технику... и хорошо если по башке не даст т...НАТО и Евросоюз п...

Послабления по кредитам сделал ЦБ РФ после ввода санкций

Послабления по кредитам сделал ЦБ РФ после ввода санкций

Так, до 31 декабря 2022 года банки получили возможности не ухудшать оценку финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам независимо от положения заемщика.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх