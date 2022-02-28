Послабления по кредитам сделал ЦБ РФ после ввода санкций

Так, до 31 декабря 2022 года банки получили возможности не ухудшать оценку финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам независимо от положения заемщика.
Так, до 31 декабря 2022 года банки получили возможности не ухудшать оценку финансового положения заемщика для формирования резервов под потери, оценку качества обслуживания долга по реструктурированным ссудам независимо от положения заемщика.
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