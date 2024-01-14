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«Король огненной охоты»: Возвращение в миф

В мире аниме только стартовал зимний сезон, и среди громких возвращений — экранизация фэнтези-цикла, над сценарием которой работа легендарный Мамору Осии («Призрак в доспехах», «Яйцо ангела», «Полиция будущего»).

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