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Царьград

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В Иванове задержаны члены группы содействия нелегальной миграции

В Иванове задержаны члены группы содействия нелегальной миграции

Пока задержаны трое, но это не все - фигурантов в деле будет больше.В Иванове задержаны трое местных жителей - 44, 36 и 34 лет, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

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