Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кто выращивает огурчики в Грязи и как Пугачёва тайно "доит" русских

Кто выращивает огурчики в Грязи и как Пугачёва тайно "доит" русских

Много шума и слухов ходит вокруг скандального замка в Грязи. А тут ещё и юморист-иноагент намекнул, мол, не пустуют твердыня.

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Комментарии
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Андрей
когда же всё конфискуют у этих тварей?
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14 час.
Наталия
Ужасно медленно, со скрипом, боязливо и неохотно поворачивается колесо российского правосудия. Да еще и кто-то очень влиятельный постоянно его тормозит.
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2 час.
Светлана Позднякова
Да уж!!!Не оскудевает рука дающей….Видать даёт немало,раз не трогают….Вот так у нас все и бывает….Народу плюнули в лица,и мы утерлись….А кто-то на этом зарабатывает…..🤷‍♀️🤦🏻‍♀️
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2 час.

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