Politico: власти США подозревают, что Нетаньяху хочет сохранения состояния войны

Власти Соединенных Штатов, а также многие израильтяне подозревают, что руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху хочет сохранения состояния войны, чтобы продлить свое пребывание на должности.
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