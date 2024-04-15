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Politico: власти США подозревают, что Нетаньяху хочет сохранения состояния войны

Politico: власти США подозревают, что Нетаньяху хочет сохранения состояния войны

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