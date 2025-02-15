Экс-президент: Молдавия довела народ до нищеты, профукав подготовку к зиме

Практически половина жителей Молдавии оказалась на грани нищеты из-за роста тарифов после того, как власти страны профукали подготовку к зиме и не смогли своевременно заключить контракты на газ и электричество, заявил в интервью РЕН ТВ бывший президент Молдавии Владимир Воронин.