Шри-Ланка запустила новую систему электронных виз

Шри-Ланка объявила о запуске новой онлайн-системы электронных виз. По сообщению Департамента иммиграции и эмиграции, теперь вместо электронного разрешения на поездку (ETA) туристам надо получать электронную визу (E-Visa) на портале www.
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