Жители Цхинвала благоустраивают город: появились новые общественные пространства

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. В столице Южной Осетии появились две новых общественных площадки. В творческой мастерской «Арт-перевал» открылась галерея с работами югоосетинских художников – самой ранней из представленных картин датирована 1957 годом.
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