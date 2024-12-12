В Хабаровском крае выявлено более 300 нарушений миграционного законодательства

В рамках оперативно-профилактической операции «Квартира-2024» сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю при поддержке ОМОН Росгвардии провели масштабные рейды, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства.
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