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Бьют и снимают на видео. Мигранты сколотили банды и терроризируют Петербург. Вмешался лично Бастрыкин

Бьют и снимают на видео. Мигранты сколотили банды и терроризируют Петербург. Вмешался лично Бастрыкин

Коллаж Царьграда Они бьют русских, снимают зверства на видео - и получают за это "хулинганку".

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Бастрыкин с ними борется, но ему противостоят предатели интересов россиян во властных структурах в самых верхах. Ведь их завозят с благословения предателей
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8 час.
Александр Рожков
А слабо сколотить русские бригады и дать отпор мигрантам...?
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7 час.
Владимир Красноперов
В первую очередь нужно заняться теми ко это допускает и ничего не делает.Для начала нужно утилизировать власть на местах.Это с их бездействия все это происходит.
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4 час.

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