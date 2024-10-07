Бьют и снимают на видео. Мигранты сколотили банды и терроризируют Петербург. Вмешался лично Бастрыкин

Бастрыкин с ними борется, но ему противостоят предатели интересов россиян во властных структурах в самых верхах. Ведь их завозят с благословения предателей

Владимир Красноперов

В первую очередь нужно заняться теми ко это допускает и ничего не делает.Для начала нужно утилизировать власть на местах.Это с их бездействия все это происходит.