Стало известно о давлении Израиля на США для ускорения поставок оружия

Израиль тайно давит на США, чтобы ускорить поставки оружия. Делегация премьер-министра Биньямина Нетаньяху передала конгрессменам и высокопоставленным американским чиновникам список с необходимыми им видами вооружений, сообщает Politico со ссылкой на источники.