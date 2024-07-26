Стало известно о давлении Израиля на США для ускорения поставок оружия

Израиль тайно давит на США, чтобы ускорить поставки оружия. Делегация премьер-министра Биньямина Нетаньяху передала конгрессменам и высокопоставленным американским чиновникам список с необходимыми им видами вооружений, сообщает Politico со ссылкой на источники.
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