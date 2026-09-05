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Началась новая лунная гонка, NASA готовит базу для жизни людей на Луне

Началась новая лунная гонка, NASA готовит базу для жизни людей на Луне

NASA переводит программу возвращения на Луну в новую фазу: вместо отдельных экспедиций американское космическое агентство намерено создать у южного полюса долговременный форпост, где в будущем смогут жить и работать астронавты.

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