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Эксперт Белов предположил, чем закончатся забастовки в Германии

Эксперт Белов предположил, чем закончатся забастовки в Германии

Участники протестов в Германии могут смириться с предложенными государством условиями. Об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в разговоре с RuNews24.

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