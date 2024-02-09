Эксперт Белов предположил, чем закончатся забастовки в Германии

Участники протестов в Германии могут смириться с предложенными государством условиями. Об этом заявил заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра германских исследований Владислав Белов в разговоре с RuNews24.
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