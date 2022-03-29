Подколзин против «Сент-Луиса»: 1-е очко в 11 матчах, 1 бросок и 1 хит за 11:49. У него 10+7 в 65 играх

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Василий Подколзин прервал серию из 10 матчей без очков. Российский нападающий «Ванкувера» выступил одним из ассистентов при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:4).