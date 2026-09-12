Португалия просит денег у ЕС на противопожарных коз

Правительство Португалии хочет, чтобы расходы на пастухов взял на себя Евросоюз. Такую информацию Politico приводит, ссылаясь на министра сельского хозяйства Жозе Мануэла Фернандеша.
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