С августа пенсионеров которым исполнилось 70 лет, ждет огромный сюрприз Юлия ЧелкановаС начала августа пенсионеры, которые достигли 70-летнего возраста, будут приятно удивлены изменениями в своем пенсионном обеспечении.
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