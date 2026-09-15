Крымчанин отправится в колонию за тройное убийство, совершённое более 30 лет назад

В Крыму вынесен обвинительный приговор 56-летнему жителю Сакского района, который признан причастным к пособничеству в жестоком убийстве трех человек, совершенном еще в 1990-х годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Выскочивший на до...
- ЮВ Выскочивший на до...
- Тарифы ЖКХ растут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым