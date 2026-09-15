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Крымчанин отправится в колонию за тройное убийство, совершённое более 30 лет назад

Крымчанин отправится в колонию за тройное убийство, совершённое более 30 лет назад

В Крыму вынесен обвинительный приговор 56-летнему жителю Сакского района, который признан причастным к пособничеству в жестоком убийстве трех человек, совершенном еще в 1990-х годах.

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