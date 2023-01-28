Военное обозрение

3 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сами Саке
    Давить гадов и никакойпощады, хотят воину ну и получайтеРодственники воен...
  • Марина Фролова
    слушайте, лопоухие!! Мы уже наслушались...Шольц - гражданам...
  • евгений черкашин
    Мразоту укробандеровскую надо добивать без капли сожаления.Родственники воен...

Секретарь СНБО Украины: Россия может начать масштабное наступление на Донбассе до 24 февраля

Секретарь СНБО Украины: Россия может начать масштабное наступление на Донбассе до 24 февраля

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, Вооружённые силы России могут перейти в масштабное наступление на территории Донецкой и Луганской республик до 24 февраля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх