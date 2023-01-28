Секретарь СНБО Украины: Россия может начать масштабное наступление на Донбассе до 24 февраля

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, Вооружённые силы России могут перейти в масштабное наступление на территории Донецкой и Луганской республик до 24 февраля.
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